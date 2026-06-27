Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка в рамките на следващите седмици и обяви предсрочни президентски и парламентарни избори.

Новината дойде след година и половина антиправителствени протести, начело на които застанаха студенти. Демонстрациите обхванаха страната след срутването на козирка на жп гарата в северния град Нови Сад - инцидент, при който загинаха 16 души. Преди дни в града студентите почетоха паметта на жертвите, загинали през 2024 година, и поискаха незабавни предсрочни избори.

Вучич: В Сърбия ще има предсрочни избори

„Ще бъда президент само още няколко седмици и след това ще подам оставка“, заяви Вучич пред свои поддръжници на проправителствен митинг в столицата Белград. Вторият и последен негов мандат изтича в средата на 2027 година, припомня "Ройтерс".

Вучич каза още, че ще помогне на Сръбската прогресивна партия да спечели изборите, включително предсрочния парламентарен вот, първоначално насрочен за догодина. Той не уточни кога точно ще подаде оставка и кога би могъл да разпусне парламента - условие за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Оставки на управляващи в Сърбия, протестите обаче продължават (ОБЗОР)

Протестиращи, опозиционни сили и правозащитни организации твърдят, че трагедията на жп гарата в Нови Сад е знак за мащабни проблеми, свързани с лошо управление на строителни проекти и корупция. Активисти от студентското движение заявяват, че искат да се противопоставят на Вучич и Сръбската прогресивна партия на предстоящите парламентарни и президентски избори.

Редактор: Станимира Шикова