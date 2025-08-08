В Сърбия ще има предсрочни избори, заяви президентът Александър Вучич. "Определено ще имаме избори преди конституционния и законов срок“, каза той по време на събитие, свързано с ЕКСПО 2027 - международното изложение, което ще се проведе от 15 май до 15 август 2027 в Белград.

„Шест месеца лъгаха, че нe искат избори, че не се занимават с политика. Шест месеца поставяха лъжливи искания и накрая осъзнахме, че се интересуват само от политика", каза Вучич по адрес на протестиращите и допълни, че те незаконно са блокирари пътища и са възпрепятствали гражданите да се движат свободно.

"В крайна сметка протестиращите направиха от нашите факултети и университети леговища и кочини“, допълни държавният глава по повод на многомесечните студентски блокади.

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева. Последният вот за парламент в страната се състоя през декември 2023 г. Народната Скупщина (парламентът) има 4-годишен мандат, а компетентният държавен орган за свикване на нови избори за народни представители е президентът.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад падна козирката на ремонтираната в продължение на 3 години железопътна гара. Инцидентът причини смъртта на 16 души. Вълна от социално недоволство обхвана страната, а участниците в протестите обвиниха управляващите в корупция и непотизъм, довели до некачествен ремонт на съоръжението. Заради трагедията студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на Вучич.

През май студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидати, които имат авторитет в обществото и досега не са участвали в политическия живот на страната, но самите те няма да се кандидатират.

