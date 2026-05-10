"Обичам много България - Родопите, Пловдив, планините, морето… всичко. Аз съм от Барселона. Там учих в квартал "Сан Марти", а след това завърших професионално училище по кулинария в центъра на Барселона. В този град живях и работих много години", разказва Хосе-Мария Галсеран Алонсо.

Когато навършил 30 - той решил, че не иска да живее в голям град."Исках да живея в планината, защото много обичам природата", споделя той.

Срещата му с родената в Говедарци Галина Галчева променя живота му. Тя отишла на почивка в Испания и се срещнала с Хосе. Двамата заживяват заеднос лед известно време и се ражда малкият им син Джорджо.След това двамата решават да се завърнат в България. Отварят ресторант за каталунска кухня в Говедарци.

