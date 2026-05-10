Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи европейската агенция за обществено здраве. Институцията направи това изявление преди очакваното днес акостиране на кораба край испанския остров Тенерифе, предава „Ройтерс”.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията обяви, че пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт, а не с редовни полети. Държавите се подготвят да евакуират гражданите си от кораба „Хондиус” в часовете между 06:30 и 07:00 ч. по Гринуич.

Испания съобщи, че е идентифицирала предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте

По данни на Световната здравна организация (СЗО) осем души са се разболели на борда, като трима от тях са починали – нидерландска двойка и германски гражданин. За шестима от случаите вече е потвърдено, че са се заразили с вируса, докато други двама пасажери се водят подозрителни.

От Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията уточняват, че макар при слизането от кораба пътниците да бъдат третирани като високорискови контактни лица, не всички непременно ще запазят този статут при завръщането в родните си страни.

Агенцията призова пътниците със симптоми да бъдат приоритетно подложени на медицинска оценка и тестване веднага след пристигането. В зависимост от състоянието им те може да бъдат изолирани в Тенерифе или евакуирани по медицински причини към родните си страни.

Хантавирусът обикновено се разпространява чрез гризачи, но в редки случаи може да се предава и от човек на човек. Здравните власти подчертават, че рискът от по-нататъшно разпространение на вируса в момента е нисък.

Редактор: Мария Барабашка