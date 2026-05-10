Веселин Овчаров е световен рекордьор в парапланеризма в дисциплината „безкрайно превъртане през крилото” (Infinity Tumbling). Въпреки че доскоро се е реел в небето с орлите, днес прекарва голяма част от времето си сред игли и платове.

Причината за това необичайно начинание е желанието му да промени спорта и да повиши безопасността. Заедно с екипа си създава седалка с три резервни парашута и система за отцепване. Отнема им цели 8 години, за да достигнат желаното качество. В основата на защитата е революционен материал – жироид, създаден в България. „Действа като най-добрия протектор, който ние сме открили в момента. Показателите при удар са в пъти по-добри от всичко на пазара”, обяснява парапланеристът. Той признава, че мнозина са били скептични към идеята му: „Аз някак си много обичам някой да ми казва, че нещо е трудно и не може. И просто си викам – ще го направим, колко пък да е трудно!”.

„Нищо лично”: Когато скалпелът натежи

Парадоксално, но човекът, прекарал десетки хиляди часове в небето, признава, че има вроден страх от високото. „Не поемаш реално риск, защото уменията и екипировката ти дават възможности, но за съзнанието остава този страх. Когато го надвиеш, е една сантиментална победа, която някак си те смирява. Кара те да гледаш на живота с по-розови очила”, откровен е той. По време на полет, който може да продължи до 12 часа, той се фокусира върху техническата част. Летял е при минусови температури с 5-6 слоя дрехи и кислородна маска, както и в убийствената жега на пустинята Кару в Южна Африка, където температурите и липсата на пътища превръщат оцеляването в истински екстремно изживяване.

Едно от най-големите му изпитания е експедиция в Пакистан. Години наред му отказват виза заради славата на българи, пътуващи дотам, за да си купуват бъбреци. В крайна сметка стига до Каракорум с план за световен рекорд – полет на 9000 метра над връх К2. Експедицията обаче е помрачена от трагедия, след като член на групата губи контрол и загива при удар в земята. Въпреки тежкия инцидент, Весо планира да се върне тази година и да довърши проекта.

Що се отнася до бъдещето, той е категоричен, че никога няма да спре да лети. „Когато съм на 70, се надявам, че ще летя в безмоторната авиация. Тогава ще влезем в кабината. Нямам големи спестявания, даже почти никакви, но имам безкрайно много мечти. Това ме топли и ми дава сигурност”, завършва въздушният ас.

Повече гледайте във видеото.