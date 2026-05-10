В месеца, в който Джиро д’Италия е в България, София поглежда назад към своята собствена велоистория. Фотоизложбата „Колоезденето в София“ събира над 100 уникални и част от тях непубликувани досега кадри, които разказват за събитията, личностите и моментите, превърнали колоезденето в част от спортния дух на столицата. Експозицията е разположена в „Галерия на открито“ пред НДК, до паметника с лъвчето, и може да бъде видяна до 14 май.

"Хората в изложбата са хора, с които съм израснал. Аз не знам дали някой би си спомнил, че като бяхме малки нямаше велосипеди и като се появеше едно колело и всички се изреждахме да го караме. Идеята ми беше да върна хората назад във времето", сподели фотографът Бончук Андонов.

Фотоизложба показва непознатата история на колоезденето в София

"Човек живее с надеждите да върнем нивото на българското колоездене. Няма фирми, които да финансират този спорт, тъй като е много скъпо", колоездачът Йордан Пенчев.

"Държавата абдикира от колоезденето. С обща помощ, може да се върнем към добрите времена", сподели Венелин Хубенов.

