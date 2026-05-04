2026-а се превръща на „Годината на колоезденето в България“. За първи път в историята едно от трите най-мащабни и популярни състезания на планетата – Джиро д’Италия ще стартира чрез „Grande Partenza“ от нашата страна. Българската столица посреща колоната на „железните мъже“ в Обиколката на Италия на 10 май в третия 175-километров етап стартиращ от Пловдив с финал пред Народно събрание.

По този повод Фондация „София – европейска столица на спорта“ и Столичната община откриха в понеделник фотоизложбата „Колоезденето в София“, осъществена по идея и с огромното съдействие на доайена на спортната фотография у нас Бончук Андонов. Над 100 уникални и част от тях непубликувани досега снимки припомнят някои от великите събития и личности, записали българската столица със златни букви в историята на колоезденето. На фокус в пъстрия калейдоскоп са легендарни състезатели, впечатляващи успехи и паметни мигове, съхранени в съкровищницата на един от най-популярните и обичани от българите спортове.

Фотоизложбата бе открита от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, който изтъкна колко е важно да пазим паметта за поколенията и подчерта значението на предстоящото през уикенда мащабно събитие в България. С приветствия към присъстващите се обърнаха и общинските съветници Димитър Петров и Христо Копаранов, както и организационният секретар на „София – европейска столица на спорта“ Анатоли Илиев.

Сред официалните гости бяха и част от легендарните ни колоездачи, представени със свои фотоси на изложбата: Ивайло Габровски – рекордьор с петте си победи в Обиколката на България, Йордан Пенчев - капитан на националния отбор, записал най-големия олимпийски успех в историята на българското колоездене с шестото място на игрите в Москва 1980, Венелин Хубенов - победител в Обиколката на България и печелил етап от Пробега на мира и др. Всички те разказаха спомени за силните години на българското колоездене, част от тях запечатани във времето със снимки във фотоизложбата.

„В първите следвоенни години борбата и колоезденето бяха спортовете, носещи най-много успехи радости на българския народ. Фотоизложбата е израз на огромна благодарност и признателност към всички, спомогнали през годините за успехите и просперитета на българския колоездачен спорт, както и за развитието на велосипедните общности в столицата“, заяви в емоционалното си изказване доайенът сред спортните фотографи у нас Бончук Андонов.

Първият изработен у нас велосипед, първопредците на колоездачното движение у нас, знаменитите колоездачни асове, незабравимите надпревари, великите световни постижения на представителите на столичните клубове – всичко това е събрано в една колекция от безценни за историята снимки. Ненчо Христов, Венелин Хубенов, Ненчо Стайков, Димитър Котев, Йордан Пенчев, Бойко Ангелов, Камен Станчев, Ивайло Габровски, Петър Петров, Ангел Кирилов, Боян Коцев, Евгения Раданова, Николай Михайлов и десетки други изтъкнати колоездачи са представени с исторически снимки.

„Фотообективите на майсторите в спортната фотография Бончук и Костадин Андонови, Иван Зарков, Петър Спасов, Йордан Скрински, Янко Гъров, Димитър Михайлов и др. не позволяват великите мигове, събития и личности в богатата дългогодишна история на Българския колоездачен спорт да минат покрай нас и да бъдат забравени“, се казва в посланието на авторите.

Фотографиите ще бъдат изложени до 14 май в „Галерия на открито“ в градинката пред НДК до паметника с лъвчето при алеята на входа откъм бул. "Патриарх Евтимий“.

