Една от ролите, които Робин Уилямс най-силно е искал да изиграе, отново е във фокуса на вниманието покрай новото издание на мемоарната книга "First Person Plural: My Life as a Multiple" („Първо лице множествено число: Моят живот с множествена личност“) на Камерън Уест и съпругата му Рики Уест. Книгата излиза на 26 май.

Тя разказва за живота на Уест с дисоциативно разстройство на идентичността, известно в миналото като множествено разстройство на личността. Историята му се превръща в световен феномен, след като гостува в „Шоуто на Опра Уинфри“, а мемоарът влиза в класацията на бестселърите на „Ню Йорк Таймс“.

„Дисни“ купува правата за екранизация в сделка за милиони долари, като Робин Уилямс е избран за главната роля, а сценарият е поверен на носителя на „Оскар“ Ерик Рот („Форест Гъмп“). Уилямс и Уест изграждат близка връзка, докато актьорът се подготвя за ролята. „Той искаше да се срещне с моите алтернативни личности“, разказва Уест. Според него Уилямс бил силно емоционално повлиян от преживяното, а дори кучетата му реагирали различно на различните личности на Уест.

Въпреки големите очаквания проектът пропада след промени в ръководството на „Дисни“. „Изглеждаше, че всичко е подредено, за да стане нещо огромно. Това беше истинско разочарование за нас“, казва Уест. Семейството и до днес пази чернова на сценария на Ерик Рот, а правата върху историята остават собственост на „Дисни“.

Днес Уест се надява проектът да бъде възроден в памет на Робин Уилямс, този път като сериал. „Има още толкова много за разказване. Сега това е историята на цял един живот“, казва той.

