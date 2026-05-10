Срещаме ви с Петър Зографов, за да надникнем зад кулисите на Националната универсиада, която се провежда в София. Какво събира студентите от различни университети на спортната арена, кои са най-интересните моменти от програмата и защо университетският спорт е много повече от състезание - за духа, амбицията и бъдещето на младите спортисти у нас?

"Наблюдава се огромното желание на студентите да спортуват. Те ще се състезават в 18 дисциплини. 90% от всички ще се случат в базата на НСА "Васил Левски". Участие ще вземат над 30 университета от цялата страна", разказа Зографов.

„Силата няма пол”: Първите българки в кеч академията променят правилата на ринга

"Пожелавам да се преборят не само със себе си, но и с противниците. Призовавам ги да участват в нашите състезания, защото спортът калява и подобрява духа", допълни още той.

Повече гледайте във видеото