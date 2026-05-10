Паметникът „Альоша“, който се извисява на хълма "Бунарджик" в Пловдив, осъмна в неделя с голямо розово наметало. 

Покриването на монумента съвпада с деня, в който третият етап на Джиро д`Италия стартира от града по тепетата. Именно розовото е цветът на мащабната спортна проява. 

По цялото трасе на днешния етап имаше хиляди, отишли да поздравят състезателите. Приветстваха ги дори и хора с костюми на динозаври. 

