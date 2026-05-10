Затварят „Цариградско шосе” до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия в София
Състезанието се очаква да приключи около 17:30 в София
Започна третият етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на българска земя. В събота състезателите финишираха във Велико Търново, а в неделя трасето е от Пловдив до София. Това налага и затваряне на някои шосета и основни столични булеварди.
В 13:05 беше дадено началото на последния етап на състезанието от пл. „Централен” в Пловдив. Трасето се състои от 175 км, което ще премине през Боровец, Самоковско шосе и Панчарево, за да финишира в столицата около 17:30.
Пострадалият колоездач от Джиро д'Италия е в стабилно състояние в "Пирогов"
Колоездачите в София ще минат по бул. “Цариградско шосе”, а преди това ще навлязат в столицата по “Самоковско шосе”, което беше ремонтирано наскоро. Това ще наложи строги правила за движението и паркирането на автомобили. И двете шосета са затворени за движение в определени участъци от 12:00 до 22:00 часа.
Над 5 000 софиянци и гости на столицата на велосипеди изпълниха Орлов мост в най- мащабното в историята на столицата велошествие "София кара Giro".
