„Поздравления за новото правителство, поздравления и за Румен Радев. Убеден съм, че дори те самите не са очаквали такъв голям успех и такъв резултат. Но нека да не бъдат толкова самодоволни, защото властта, която им беше дадена от народа, е огромна отговорност. И нека не забравят, че тази власт не е дадена само конкретно за господин Радев, а в голямата си част е дадена срещу тандема Борисов - Пеевски“. Това заяви в предаването „На Фокус” министърът на земеделието и горите /2001 - 2005 г./ Мехмед Дикме, който е и сред основателите на ДПС.

По думите му очакванията на обществото са много големи. "Предстои им изключително много работа и огромна отговорност. Не знам дали го осъзнават. Виждам, че някои министри се радваха като малки деца, че са станали министри“, посочи той.

И беше категоричен, е това правителство има пълния шанс да изкара четиригодишен мандат. "И не защото има 131 депутати мнозинство, а защото ГЕРБ и ДПС са партиите, които ще го подкрепят до края на мандата. Те много добре осъзнават, че при едни предсрочни избори губещи ще бъдат всички", изтъкна той. И допълни: „За първи път в българския политически живот имаме опозиция, която подкрепя правителството. Това ще бъде нов термин - „подкрепяща опозиция“. И ГЕРБ, и ДПС ще бъдат именно такава опозиция".

Според него не е коректно още от първия ден да се започва с критики. "Трябва да им се даде шанс - два-три месеца, за да видим каква политика ще водят", призова Дикме.

„Много по-важно е какви заместник-министри и областни управители ще назначат. Истинският въпрос е изборът на нов Висш съдебен съвет. За това вече не стигат 131 гласа. Трябват минимум 161. И тогава ще се види с кого ще управляват и с кого ще правят договорки“, обясни бившият земеделски министър.

Животът в България не свършва с едни избори, припомни той. "Предстоят президентски избори, след това местни избори. Хората очакват реформи. А аз засега не чух сериозен разговор за реформи. Парите в държавата няма да стигнат. Казвам го като човек с опит в управлението - парите липсват. И това не е резултат само от едно правителство, а от политика на разхищение през последните години“, посочи той.

И обясни, че ако това правителство не започне тежки реформи - "няма да стане". "И говоря за сериозни реформи - не 5-10%, а поне 20-30% съкращения в администрацията. Населението намалява, а бюрокрацията расте", изтъкна Дикме.

