Денят на Европа е празник на Европейския съюз, на единството и мира на Стария континент. Отбелязва се на датата, когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа.

На 9 май 1950 г., пет години след края на Втората световна война, той призовава за обединяване на френските и западногерманските ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти. „Декларацията на Шуман” е в основата на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на днешния ЕС. Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на отрасъла. Страните, към които той се обръща, доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си. На този ден се поставя началото на обединението на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент.

„Декларацията на Шуман” се счита за основа на днешна обединена Европа и за начало на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси. През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа.

Оттогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. В България Денят на Европа е обявен за отбелязване с Постановление № 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.

