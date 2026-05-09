"Детето мигрант" на уличния графити художник Банкси беше реставриран. Стенописът изобразява дете бежанец със спасителна жилетка, което вдига розов сигнален факел над водите на каналите във Венеци. Целта на мащабната реставрация беше да спаси творбата от разрушаване, причинено от влагата и наводненията.

Сградата, необитаема по времето, когато банкси е рисувал върху фасадата ѝ, беше купена миналата година от италианска банка, която финансира изцяло реставрацията, включително и на стенописа. Триетажната сграда се намира в квартал "Дорсодуро", близо до главния университет на Венеция. Известното архитектурно студио Zaha Hadid Architects е работило по проекта за реновацията ѝ.

Реставрираният стенопис премина в гондола по каналите на Венеция на 8 и 9 май, за да могат жителите на гарада да го видят, преди да бъде върнат за постоянно в Palazzo San Pantalon след приключването на реставрацията на историческата сграда, което към момента е планирано за 2027 г. Очаква се дворецът да отвори отново врати з апосетители като многофункционално културно пространство, посветено на изкуството.

Редактор: Станимира Шикова