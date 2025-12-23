Емблематичният уличен художник Банкси потвърди, че е автор на нов графит, които се появи в Бейсуотър, Западен Лондон, съобщи "Би Би Си". Творбата изобразява две деца, които лежат на земята, обути с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едно от тях сочи нагоре към небето. Той е нарисуван върху стена над ред от гаражи на Кралската конюшня и за пръв път е забелязан в понеделник.

Според "Би Би Си" Банкси е отговорен и за идентичен графит, който се появи пред кулата Centre Point в Централен Лондон в петък, въпреки че негови представители са потвърдили само, че творбата в Бейсуотър е негова.

Артистът, чиято самоличност не е публично известна, съобщи за новата си творба чрез пост в Instagram. Говорейки за графита на Centre Point, артистът Даниел Лойд-Морган заяви за "Би Би Си", че според него мястото е избрано, за да се обърне внимание на бездомните деца. „Има много деца, които не си прекарват добре на Коледа“, обясни той. Лойд-Морган добави, че хората, преминаващи край графита, „го пренебрегват“, добавяйки: „Това е натоварено място. Ужасно е, че хората не спират. Те подминават бездомните и не ги виждат, когато лежат на улицата“. „Децата сочат нагоре, сякаш гледат Полярната звезда“, казва Лойд-Морган.

