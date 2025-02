Картина на Банкси ще бъде продадена на търг в Лондон на 4 март. Приблизителната цена е между 3 и 5 млн. паунда, съобщиха от Сотбис. Платното „Суров петрол (Ветриано)“, а понякога наричано и „Токсичен плаж“, е на най-известния жив уличен художник в света.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на две медицински благотворителни организации в Лос Анджелис и на Калифорнийската пожарна фондация, която пострада особено тежко от последните пожари, опустошили региона.

Разбиха престъпна мрежа за фалшификати на Банкси, Пикасо, Моне и Ван Гог (СНИМКИ)

То е от колекцията на съоснователя на пънк групата Blink-182 Марк Хоппус. Придобита през 2011 г. от американския певец и музикант и неговата съпруга, картината е изложена от 18 до 20 февруари в офисите на Сотбис в Ню Йорк, преди да се отправи към Лондон за предварителната изложба от 26 февруари до 4 март. „Обикнахме тази картина от момента, в който я видяхме. Безпогрешно Банкси, но различно. Тази картина означаваше толкова много за нас и беше такава изключителна част от живота ни, а сега нямам търпение да бъде на бял свят, за да я видят колкото може - повече хора“, обясни Хоппус.

Banksy’s ‘Crude Oil (Vettriano)’ from the collection of blink-182’s @markhoppus will headline the Modern & Contemporary Evening Auction at #SothebysLondon on 4 March.



Come see this rare, entirely hand-painted work on view at #SothebysNewYork today through 20 February, before… pic.twitter.com/D0Ih6FExhl