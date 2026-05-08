Продават "Океанска мечта" - рядък синьо-зелен диамант с тегло 5,50 карата. От аукционна къща "Кристис" съобщиха, че цената на скъпоценния камък може да достигне 12,8 милиона долара на търга в Женева следващата седмица.

Според ескперти това е най-големият наситено синьо-зелен камък в света - цветова комбинация, която остава изключително рядка. Подобни нюанси се формират чрез естествено облъчване в земната кора в продължение на милиони години. „Толкова рядко виждаме синьо-зелени диаманти да се появяват на пазара“, твърди Макс Фосет, глобален ръководител на отдела за бижута на "Кристис".

Камъкът, който за първи път е продаден от аукционната къща в Женева през 2014 г. за 8,5 милиона долара, сега се очаква да надмине тази сума. Фосет заяви, че търсенето на висококачествени цветни диаманти продължава да нараства- основно заради колекционери, търсещи редки и инвестиционно ценни бижута.

