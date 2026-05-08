Рядък 6-каратов син диамант отива на търг следващата седмица в Женева. От аукционна къща "Сотбис" посочват, че първоначалната оценка на скъпоценния камък, който е с "наситено ярък син цвят и без вътрешни дефекти", е 12 милиона долара.

Диамантът е добит в мината "Кулинан" в Южна Африка. "Той е сред най-редките при цветните диаманти", твърди Джесика Уиндъм, ръководител на отдела за продажби на уникални бижута на "Сотбис" в Женева.

„Това е практически съвършен камък. А наситеността на цвета е наистина, наистина силна“, отбелязва Уиндъм. По думите ѝ скъпоценни камъни, съчетаващи интензивен цвят, липса на дефекти и флуоресценция - са изключително редки.

Експерти посочват, че вероятно този диамант ще привлече вниманието на купувачите, тъй като търсенето на изключителни цветни скъпоценни камъни продължава да привлича богати колекционери на пазара.

