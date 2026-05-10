В свят, в който пазаруването е религия, те спасяват стари вещи от това да отидат на боклука. За лудата страст да ровиш по мазета и тавани в търсене на забравени съкровища разказваме в "Историите на Мария Йотова“.

"Живеем в консуматорско общество. Много от старите неща са качествени и хората по света започнаха да се усещат. Предпочитам да имам по-стари маса и столове, които са удобни, отколкото да отида да си купя нещо ново. Просто са красиви и много качествени”, сподели Росен Даскалов.

"Тези неща не са изхвърлени направо, защото хората имат надежда, че някой ще ги вземе и ги оставят до кофите за боклук”, разказва Християн Диков.

"Имаше една много интересна история. Намерихме чували с много красиви платове, които са били на бабата на собственика на апартамента. Винаги ми е било много тъжно, когато някой прави ремонти и изхвърля всичко, а той живееше в продължение на години с тях, защото има спомени. Обзема ги носталгия и не могат да се разделят с тях”, казва Алекси Цветков.

