Един нов поглед над събитията от преди 4 десетилетия
Днес се навършват 40 години от най-тежката авария в историята на ядрената енергетика - тази в Чернобил. Радиоактивният облак преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия.
България не е от страните, над които радиационното замърсяване е най-силно, но последиците тук са едни от най-тежките. Комунистическата партия дори не уведомява населението за опасността, докато партийните лидери са снабдявани с чиста храна и вода. В „Историите на Мария Йотова“ разказваме за един нов поглед над събитията от преди 4 десетилетия.
"За мен Чернобил много дълго време беше една шега, защото в училище съучениците ми се шегуваха с мен, че съм станал толкова висок заради аварията. През годините съм търсил информация, специално за България, но тя винаги е била непълна. В един момент с мен се свърза сценаристът на филма Атанас Кръстанов, защото тази тема ме жегва заради цялата дезинформация”, казва режисьорът на филма Калоян Николов.
"Попаднах в този филм на шега. Калоян ми каза, че искат да ме поканят да бъда водещ на един филм. Разказа ми за какво е той, а аз се съгласих веднага. През целия ми живот винаги съм се асоциирал с този период. Искам моето дете да знае какво се е случило наистина”, споделя Георги Нинов.
"Автоцензурата беше на високо ниво тогава. Дори да е имало намек от Съветския съюз да не се съобщава нищо, но самото правителство си е налагало цензура, че има такова замърсяване”, разказва сценаристът на филма и експерт по природни бедствия Атанас Кръстанов.
"В дните на аварията са се провеждали маратони за здраве, организирали са се много бригади с ученици и студенти, които са обикаляли по полетата. Държавата не е ограничила хората да не излизат навън", допълва още режисьорът.
