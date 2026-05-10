На фокус е Радина Кърджилова. Антонио Бандерас гледа българското представление "Медея" в Мадрид, в което тя участва. Приказен български актьорски състав и страхотни отзиви за него в Испания. Освен Бандерас то беше гледано и от още един много известен испански актьор – Хавиер Камара.

"Бях предупредена ден преди представлението, че Антонио Бандерас ще гледа го гледа. Тези кадри са след представлението. Той отдели време на всеки един от нас. "Медея" позволява чисто актьорски да си близо до публиката. Видях къде се намира той, но се притесних и не скъсих дистанцията", разказа актрисата.

"В момента се чувствам на място и в центъра си. Спокойна съм, защото имам подкрепа и упора от родителите ми, от Пламен, от приятели", споделя Радина.

"Децата ме промениха. Отговорността е друга, притеснявам се дали мога да се справя като родител, какво ще бъде бъдещето им", каза още тя.

