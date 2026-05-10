-
"Историите на Мария Йотова": Търсачите на стари вещи и техните съкровища
-
Мехмед Дикме: Новото правителство има шанс за пълен мандат, но го чакат тежки реформи
-
Когато земята се раздвижи: По следите на свлачището в Родопите
-
"Да хванеш гората": От Барселона до Говедарци (ВИДЕО)
-
Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати
-
Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря заради отказ на виза
Антонио Бандерас беше част от публиката на представлението "Медея", в което тя играе главната роля
На фокус е Радина Кърджилова. Антонио Бандерас гледа българското представление "Медея" в Мадрид, в което тя участва. Приказен български актьорски състав и страхотни отзиви за него в Испания. Освен Бандерас то беше гледано и от още един много известен испански актьор – Хавиер Камара.
"Бях предупредена ден преди представлението, че Антонио Бандерас ще гледа го гледа. Тези кадри са след представлението. Той отдели време на всеки един от нас. "Медея" позволява чисто актьорски да си близо до публиката. Видях къде се намира той, но се притесних и не скъсих дистанцията", разказа актрисата.
Холивудската легенда Антонио Бандерас на финалния спектакъл на „Медея“, поздрави лично Радина Кърджилова
"В момента се чувствам на място и в центъра си. Спокойна съм, защото имам подкрепа и упора от родителите ми, от Пламен, от приятели", споделя Радина.
"Децата ме промениха. Отговорността е друга, притеснявам се дали мога да се справя като родител, какво ще бъде бъдещето им", каза още тя.
Повече гледайте във видеотоРедактор: Никола Тунев
Последвайте ни