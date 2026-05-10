„Пътуващият паметник“ в памет на хората, загинали при опит за бягство от Източния блок през границите на тогава Народна република България пристига в София на 15 май в галерия "Монумент". Проектът поставя фокус върху една от най-слабо познатите страници от близкото минало - хората, изгубили живота си в опит да преминат границата по време на социализма. Точният брой на жертвите остава неизвестен, но различни източници посочват между 375 и близо 2000 души - българи и чужденци.

Борис Мисирков и Георги Богданов - фотографи, кинооператори, продуценти, както и съоснователи на продуцентка компания "Агитпроп", разказаха в студиото на "На Факус" подробности за проекта си.

"Всичко започна от една фотографска серия, за която бяхме поканени да работим на тема "Границите на България с Турция и Гърция". Постепенно, докато започнахме да навлизаме в темата и да си задаваме въпроса какво още може да се каже за границите, което не е било казвано многократно, стигнахме до историята за хората, които са изчезнали в опит да намерят свободата си, бягайки от режима", обясни Мисирков.

И допълни: "Тогава започнахме да си представяме как би изглеждал един паметник за тези хора и къде би могъл да бъде поставен. В крайна сметка осъзнахме, че макар да има десетки паметници на граничари, за тези хора няма почти никакъв обществен спомен. Първоначалната ни идея беше да направим виртуален паметник, който да поставяме в различни пейзажи. Постепенно обаче проектът се разви и започнахме да мечтаем за реална скулптура - истински паметник".

Богданов сподели, че в галерия „Монумент“ ще се направи еднодневно представяне на целия проект и на идеята за реален паметник. "В крайна сметка „Пътуващият паметник“ искаме да спре да пътува - той обикаля, за да разказва една трудна и тежка история, но идеята е да бъде поставен на реално място и да остане като памет. Това е наш артистичен акт, който има за цел да провокира разговор и размисъл - какво е свободата, че тя не е даденост и понякога се заплаща с човешки животи", обясни той.

"Целият проект е представяне и разказ за идеята ни за реален, голям, бетонен паметник - скулптура на жертвите по границите на България и на прекъснатите връзки със съседните държави, които на практика са били прекъснати за 45 години", изтъкна Богданов.

По думите на двамата идеята е скулптурата да бъде изградена по пътя Рудозем - Ксанти, след село Чепинци, малко преди границата с Гърция.

