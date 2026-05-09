Русия организира Парада на победата над нацистка Германия в по-малък мащаб в сравнение с предишни години и с рекордно малко чуждестранни лидери. Съкратеният брой военна техника беше обяснен с – цитирам – „настоящата оперативна ситуация”. Не е напълно ясно какво означава това. Проявата беше използвана като повод и за поредното централизирано спиране на интернета в Москва.

Чуждестранни анализатори казват, че парадът все по-малко прилича на демонстрация на военната мощ на Русия. А като изключим зависимия от Путин президент на Беларус Александър Лукашенко, днешният списък на присъстващи държавни и правителствени ръководители се изчерпва с двама – президентът на Лаос и кралят на Малайзия. Дори считаният за съюзник на Кремъл словашки премиер Роберт Фицо уточни, че ще посети Москва, но в друг момент.

