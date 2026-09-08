Снимка: БТА
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Прогнозираната траектория на бурята се измести на изток с около 120 километра
Мощният ураган "Лоуел" донесе проливни дъждове и опасно вълнение на Хавайските острови.
Бурята отслабна до втора категория, но прогнозираната й траектория се измести на изток с около 120 километра.
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Властите предупредиха за бързо влошаващи се условия на западните острови, които се намират под най-голяма заплаха. Местните жители масово се запасиха със стоки от първа необходимост, а много туристи промениха плановете си заради бурята.
На остров Оаху проливните дъждове вече наводниха пътища.
"Лоуел" е третата буря, която застрашава Хавайските острови в рамките на малко повече от три седмици, като активността на подобни явления е подсилена от климатичния феномен Ел Ниньо.Редактор: Георги Иванов
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