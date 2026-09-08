Мощният ураган "Лоуел" донесе проливни дъждове и опасно вълнение на Хавайските острови.

Бурята отслабна до втора категория, но прогнозираната й траектория се измести на изток с около 120 километра.

Ураганът „Лала“ остави над 200 000 души без ток в Хавай

Властите предупредиха за бързо влошаващи се условия на западните острови, които се намират под най-голяма заплаха. Местните жители масово се запасиха със стоки от първа необходимост, а много туристи промениха плановете си заради бурята.

На остров Оаху проливните дъждове вече наводниха пътища.

"Лоуел" е третата буря, която застрашава Хавайските острови в рамките на малко повече от три седмици, като активността на подобни явления е подсилена от климатичния феномен Ел Ниньо.

Редактор: Георги Иванов