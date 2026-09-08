25-годишен мъж беше ранен в лицето по време на демонстрация в германския град Хале, организирана след изборната победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в провинция Саксония-Анхалт. По първоначални данни срещу протестиращите е стреляно с пневматично или еърсофт оръжие.

Инцидентът е станал в понеделник вечерта, когато около 850 души са се включили в шествие в Хале. Демонстрацията е организирана от групата „Федерация на организациите на класовата борба“ като реакция на убедителния резултат на АзГ на местните избори в неделя.

Трима ранени при стрелба на оживен площад в Германия

До нападението се стигнало по време на заключителния митинг на площад „Август Бебел“. Според полицията неизвестен човек започнал да стреля по събралите се от намираща се наблизо жилищна сграда. Предполага се, че е използвано пневматично оръжие или еърсофт пушка, която изстрелва пластмасови топчета.

Един от участниците бил улучен в лицето. 25-годишният мъж е получил леки наранявания и му е оказана медицинска помощ на място. Не се е наложило да бъде транспортиран до болница.

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След нападението полицията е претърсила два жилищни блока в района и е събрала доказателства от мястото. Все още стрелецът не е открит. Разследването е поето от регионалната служба за държавна сигурност, която работи по престъпления с възможен политически мотив.

Редактор: Цветина Петкова