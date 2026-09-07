Началото на септември ще е слънчево и горещо. Настоящият топъл цикъл ще обхване дните до почти до края на седмицата. До сряда облачността ще е минимална. В понеделник и вторник следобедните температури ще са от 25 до 30 градуса с тенденция към постепенно повишаване. През втората половина на периода те вече ще са между 30 и 35 градуса.

В края на работната седмица ще има условия за летни дъждове с гръмотевици в Югозападна България. По-съществена валежна обстановка се очаква между 13 и 15 септември с оформянето на циклон в Средиземноморието. Ще се развиват гръмотевични бури с временно интензивен дъжд и риск от градушка. Ранните прогнози са за по-интензивни явления на 14 септември в западната половина на страната, а на първия учебен ден – в централните и източните райони. Ще последва и 2-3 дни захлаждане с дневни температури от 23 до 28 градуса.

Подобна по-динамична атмосфера се очаква и около 20 септември. Отново изгледите са за временно интензивни дъждове с гръмотевични процеси и поредно понижение на максималните температури.

► Край морето

По крайбрежието летни дъждове с гръмотевици се очакват около първия учебен ден. Ранните прогнози допускат дори интензивни явления с валежи в значителни количества. Следващата подобна обстановка ще е около 20 септември. Температурите на въздуха в повечето дни ще са в диапазона 24-27 градуса.