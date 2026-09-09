Предстоящите президентски избори поставят редица въпроси за равнопоставеността на кандидатите и използването на публичен ресурс. Особено внимание привлича участието на действащи представители на властта в предизборната кампания. Темата коментираха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК и политологът Ваня Нушева.

Според Нушева изборното законодателство има редица пропуски, особено по отношение на финансирането и началото на предизборната кампания.

„Едно от белите петна, например, е периодът, в който вече участници или поне заявили желание за участие в изборния процес, осъществяват интензивна предизборна кампания чрез билбордове“, каза Нушева.

По думите ѝ ЦИК трудно може да реагира ефективно при подобни ситуации.

„Видяхме поредица от билбордове и невъзможност Централната избирателна комисия да санкционира по един ефективен начин един не толкова честен начин на първоначален старт на предизборната кампания“, посочи тя.

И направи коментар относно кандидатурата на Илияна Йотова, която довършва мандата на Румен Радев и междувременно участва в президентската надпревара.

„Сега, в нашия случай няма вариант, при който президентът наистина така да отстъпи от своята позиция, още повече, че госпожа Йотова довършва мандата на Радев“, коментира Нушева.

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Според нея обаче това не отменя необходимостта от контрол върху публичния ресурс.

„Но въпросът за това по какъв начин се използват публичните административни ресурси, стои отворен“, подчерта тя.

Нушева припомни, че Изборният кодекс не позволява на кандидатите, заемащи публични позиции, да използват безплатно публичен ресурс за предизборни цели.

Цветелина Пенева постави акцент върху честите промени в изборното законодателство.

„Настоящият Изборен кодекс претърпя поредната кръпка. Аз вече даже не мога да броя колко кръпки са“, каза Пенева.

Тя призова след президентския вот депутатите да анализират проблемите в изборните правила, особено преди предстоящите местни избори.

„Надявам се силно Народното събрание, след като мина тази кандидат-президентска кампания, следващата година знаем, че ни чакат местни избори, да си научи уроците“, заяви тя.

Пенева даде пример и с организацията на секционните избирателни комисии.

„Целта е да не стигаме до феномени, до които, например, да имаме девет членове в една Секционна избирателна комисия, в която гласуват, да кажем, 20 души “, посочи тя.

Според нея това води до ненужно разходване на публични средства. Тя очаква следващата година отново да бъде отворена темата за промени в Изборния кодекс.

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За предстоящия вот ще бъдат подготвени 12 800 машини за гласуване. Според политолога Ваня Нушева тяхната рехабилитация е необходима, за да се гарантира безпроблемната им работа.

„Изключително важно е и хардуерът да работи надеждно“, коментира Нушева. Тя припомни, че на предходни избори около 1% от машините са имали технически проблеми, включително с принтерите и отпечатването на разписките.

Цветелина Пенева обясни, че обществената поръчка на ЦИК обединява рехабилитацията и профилактиката на 12 800 машини, както и подготовката им за президентския вот.

„Първо ще направи профилактика на всички 12 800 машини“, каза тя. Предвидена е подмяна на акумулаторните батерии и USB паметите, както и доставката на 3000 резервни принтера заради проблемите с отпечатването на машинните разписки.

Пенева обаче изрази притеснение, че в последните промени в Изборния кодекс не е предвидено машините да бъдат тествани предварително с хартията, която ще се използва в изборния ден.

„Отново ще имаме поръчка на хартия, която ще бъде поставена в деня на изборите в машините и ще се надяваме тази хартия да сработи безпроблемно“, посочи тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова