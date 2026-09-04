Централната избирателна комисия и Общественият съвет към ЦИК задълбочават сътрудничеството и координацията си за предстоящите избори за президент и вицепрезидент.

На работна среща членовете на комисията и представителите на гражданските организации обсъдиха важни въпроси, свързани с подготовката и организацията на изборите.

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Диалогът и активната съвместна работа с Обществения съвет са изключително важни за ЦИК. "Тяхната професионална експертиза, съчетана с гласа на гражданското общество, ще допринесат не само за прозрачността на изборния процес, но и за по-добра организация на вота в полза на избирателите", убедени са от ЦИК.

Основните акценти при обсъжданията бяха действията, които могат да се подобрят в подготовката на предстоящите избори, както и възможността за разширяване и надграждане на разяснителната кампания. Обсъдиха се и мерки за подобряване на организацията по машинното гласуване, както и допълнителни дейности, свързани с успешното провеждане на изборния процес.

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Редактор: Никола Тунев