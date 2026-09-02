Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК), секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в страната, както и на специалистите към РИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Размерът на възнагражденията няма да бъде по-висок от този, определен за предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщават от Комисията, цитирани от БТА.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 5 септември 2026 г. до 14 дни включително след провеждането на изборите - 8 ноември 2026 г. При провеждане на балотаж възнагражденията ще се изплащат до 15 ноември 2026 г.

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В районите с до 400 секции включително председателят на РИК ще получава 1352 евро месечно, заместник-председателят и секретарят - по 1284 евро, а членовете - по 1220 евро.

В районите с над 400 секции председателят ще получава 1470 евро месечно, заместник-председателят и секретарят – по 1397 евро, а членовете – по 1327 евро.

За членовете на СИК е определено еднократно възнаграждение. Председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят и секретарят – по 170 евро, а членовете – по 156 евро.

Членовете на СИК и ПСИК, които участват в приемането на изборните материали и подготовката на помещенията в предизборния ден, ще получат допълнително по 15 евро.

Още 15 евро ще бъде доплащането за членовете, които представят протокола и останалите изборни книжа и материали в РИК. Същото допълнително възнаграждение ще получат и членовете на СИК, предали протокол с данните от гласуването, потвърдени при първото им въвеждане в Изчислителния пункт към РИК.

Членовете на РИК ще получат и еднократно допълнително възнаграждение от 150 евро за подготовката на изборните материали, обучението на членовете на СИК, предаването на книжа и материали, приемането на протоколите с данните от гласуването, подготовката на протоколите на СИК и РИК, както и на останалите книжа и материали за предаването им на ЦИК.

Възнаграждение от 150 евро ще се изплаща на членовете на РИК и при произвеждане на нов избор. Допълнителната сума ще бъде изплатена еднократно заедно с последното месечно възнаграждение на членовете на РИК.

За подпомагане на дейността на РИК могат да бъдат наемани специалисти. Месечното възнаграждение за специалист - експерт към РИК, ще бъде 955 евро, а за специалист - технически сътрудник към РИК - 682 евро.

Редактор: Георги Иванов