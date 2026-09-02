Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе среща с проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) към ОССЕ във връзка с подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България, съобщиха от комисията. Вотът е насрочен за 25 октомври 2026 г.

По време на срещата от ЦИК заявиха, че основен приоритет в работата на комисията е укрепването на доверието в изборния процес. Целта е изборите да бъдат проведени в съответствие с най-високите демократични стандарти - честно, прозрачно, достъпно и законосъобразно.

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Представителите на Комисията запознаха мисията на ОССЕ с предприетите до момента действия по организацията на изборите. От ЦИК посочиха, че подготовката се извършва по план и в съответствие с приетата хронограма.

Снимка: ЦИК

Сред обсъдените теми беше и предстоящата разяснителна кампания. Тя ще бъде с по-широк обхват и ще бъде насочена както към избирателите в България, така и към българските граждани, които се намират извън страната. Значителна част от информационната кампания ще разчита на съвременни информационни и комуникационни технологии, чрез които гражданите ще могат по-лесно да получават актуална и разбираема информация за изборния процес.

Предвижда се избирателите да разполагат с бърз и лесен достъп до информация, както и с възможност да подават сигнали и жалби. За членовете на секционните избирателни комисии ще бъдат осигурени достъп до методическите указания, електронните протоколи и практически обучителни материали.

Специално внимание ще бъде отделено на младите хора. ЦИК планира информационната кампания да насърчава по-активното им участие в изборите и упражняването на правото им на глас.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката за машинното гласуване. От ЦИК информираха представителите на ОССЕ, че необходимите дейности се извършват в съответствие с изискванията и сроковете, заложени в Изборния кодекс.

Предмет на разговорите беше и прилагането на действащото изборно законодателство при провеждането на вота както в страната, така и извън нея, включително с оглед на последните промени в Изборния кодекс.

От Комисията заявиха готовност да продължат активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели в процеса на подготовка и провеждане на президентските избори.

Редактор: Георги Иванов