Овладяха пожара на нерегламентираното сметище край Мездра. Вече не се усеща задушлива миризма на пластмаса и гума.

Припомняме, че във вторник горенето на различни отпадъци предизвика силно задимяване, което се виждаше от голямо разстояние.

Пожар избухна в нерегламентирано сметище край Мездра

На място бяха изпратени два екипа на пожарната. В гасенето участваха и служители на местната комунална фирма. В сметището са били изхвърлени мебели и друга покъщнина, строителни материали, автомобилни гуми и различни битови отпадъци.