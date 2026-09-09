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Вече не се усеща задушлива миризма на пластмаса и гума
Овладяха пожара на нерегламентираното сметище край Мездра. Вече не се усеща задушлива миризма на пластмаса и гума.
Припомняме, че във вторник горенето на различни отпадъци предизвика силно задимяване, което се виждаше от голямо разстояние.
Пожар избухна в нерегламентирано сметище край Мездра
На място бяха изпратени два екипа на пожарната. В гасенето участваха и служители на местната комунална фирма. В сметището са били изхвърлени мебели и друга покъщнина, строителни материали, автомобилни гуми и различни битови отпадъци.
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