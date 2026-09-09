Процесът по присъединяване на Украйна към Европейския съюз отново се сблъска с пречка от страна на Унгария. На 8 септември унгарските представители са отказали да дадат съгласие за отварянето на нови преговорни клъстери с Киев.

Става дума за Клъстер 2, който обхваща въпросите, свързани с вътрешния пазар на ЕС, и Клъстер 3, включващ правилата в областта на конкуренцията.

ЕС започва преговорния процес за присъединяване на Украйна и Молдова

Позицията на Будапеща обаче не се отнася за Молдова. Унгария не е възразила срещу напредъка на Кишинев, което позволява отварянето на Клъстер 3 за страната. Досега обаче останалите държави от ЕС не са склонни да разделят процесите на Украйна и Молдова, чиито преговори за членство вървят паралелно.

В основата на спора между Будапеща и Киев остават правата на унгарското малцинство в Украйна. Унгарското правителство настоява за конкретни гаранции за общността и обвързва по-нататъшния напредък на Украйна към ЕС с решаването на този въпрос. Будапеща потвърди позицията си и при гласуване миналата седмица.

През лятото представители на двете страни проведоха разговори по темата. Киев пое ангажимент да гарантира образователните, културните и езиковите права на унгарскоговорящото население. Исканията за защита на тези права получиха подкрепа и от европейските лидери.

Според изявление на унгарския външен министър Анита Орбан от 7 септември вече има известен напредък в преговорите. Започнала е подготовка на ново законодателство в областта на образованието.

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Унгария не блокира всяка стъпка в европейската интеграция на Киев. През юни Будапеща даде зелена светлина за отварянето на Клъстер 6, който обхваща външните отношения.

За преминаването към следващите етапи от преговорите за членство обаче е необходимо съгласието на всички държави от ЕС, което позволява на Унгария да продължи да възпрепятства отварянето на отделни преговорни клъстери за Украйна.

Редактор: Цветина Петкова