В рамките на един работен ден министър Иван Василев проведе шест срещи в Европейската комисия и в Постоянното представителство на България в Брюксел. Разговорите обхванаха цифровите услуги за гражданите, иновациите и подкрепата за стартиращите предприятия, технологичния суверенитет и киберсигурността, както и участието на българските компании в европейските програми.

Снимка: МИДТ

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация проведе в Брюксел серия от разговори с еврокомисаря по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен, с генералния директор на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ Тимо Песонен, с генералния директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ Керстин Йорна и с генералния директор на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ Роберто Виола. Посещението започна с работна среща с постоянния представител на България към Европейския съюз посланик Румен Александров.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава консултативен съвет от роботи

Разговорите протекоха в конструктивен и позитивен тон и показаха, че България участва в европейските технологични дискусии като партньор с ясни позиции и с готови решения. Страната ни заяви подкрепа за силен Фонд за конкурентоспособност в следващата многогодишна финансова рамка, за по-лесен достъп на малките и средните предприятия до европейските програми и за по-широко използване на европейските мощности за изкуствен интелект от български изследователи, стартиращи компании и предприятия. България заяви и готовност да бъде сред пилотните държави за бърза цифрова регистрация на дружества и за регулаторни експерименти в европейски формат. „Отидохме в Брюксел с готови локални решения, а не само с въпроси. България има какво да покаже и стои уверено до европейските си партньори по темите, които ще определят следващото десетилетие“, заяви Иван Василев.

Пред европейските си събеседници министърът потвърди и актуалния график за цифровия портфейл с техническа готовност от 60%. Предвижда се и единно приложение, което постепенно да обедини услугите за гражданите, а след това и за бизнеса.

Снимка: МИДТ

Особен интерес сред европейските ни партньори предизвика българската платформа Sigma, разработена с отворен код, тъй като темата за прозрачността и последващия контрол при обществените поръчки е сред приоритетите и на европейско равнище. „Прозрачността при харченето на публични пари е българска, но и европейска тема, по която нашата страна вече има работещ отговор, който предстои да се надгражда“, каза Василев.

В останалата част от програмата бяха обсъдени участието на български технологични компании в европейските отбранителни и космически програми, пакетът за технологичен суверенитет, киберсигурността и достъпът на учени и предприемачи до научноизследователска инфраструктура и суперкомпютърен капацитет. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще продължи активното си участие в европейските работни формати по цифровите досиета.

Снимка: МИДТ

Редактор: Дарина Методиева