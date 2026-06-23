Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви намерението си да създаде необичаен консултативен формат към ръководеното от него министерство - съвет, в който ще участват роботи и системи с изкуствен интелект. Новината беше съобщена по време на технологичния форум Webit.

По думите му технологиите ще бъдат използвани като инструмент за подпомагане на процеса на вземане на решения, без да заменят експертите и служителите в администрацията.

Министър Василев: Дигиталната трансформация на цялата държава е следващият приоритет

Той подчерта, че държавите, които успяват да се адаптират към технологичните промени и да ги внедрят успешно в публичния сектор и бизнеса, ще бъдат сред водещите икономики в бъдеще.

Снимка: Пресцентър МИДТ

Според министъра България разполага с утвърдени традиции в сферата на високите технологии и има потенциал да се превърне в още по-привлекателна дестинация за международни компании и инвеститори. По думите му подобни инвестиции могат да допринесат за създаването на по-висока добавена стойност в икономиката и устойчив икономически растеж.

В рамките на събитието Василев коментира и развитието на платформата СИГМА. Той обясни, че към момента системата функционира в своята първа версия и вече предоставя информация за разходването на публични средства през последната година.

Развитието на изкуствения интелект и роботиката е стратегически приоритет за България, твърди премиерът

Министърът съобщи още, че в следващите етапи от развитието на платформата се предвижда въвеждането на допълнителни механизми за наблюдение и анализ на обществените поръчки, което според него ще повиши прозрачността при управлението на публичните ресурси.

Редактор: Цветина Петкова