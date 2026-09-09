Българската агенция по безопасност на храните установи две вторично възникнали огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в областите Кърджали и Хасково. Заболяването е констатирано във ферми в село Поточница, област Кърджали, и село Тянево, област Хасково. В двата обекта се отглеждат съответно 101 и 504 овце.

Огнищата са установени след сигнали от собствениците при появата на клинични признаци. Стопаните са оказали съдействие на ветеринарните власти.

Във връзка с установените случаи са определени 5-километрови защитни зони около двете огнища, както и 20-километрови надзорни зони. В тях попадат населени места от областите Кърджали, Хасково и Стара Загора.

В защитните и надзорните зони се въвеждат редица ограничителни мерки. Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим.

БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско и Кърджалийско

Предстои преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“. Ще бъде извършен и засилен официален ветеринарномедицински контрол.

Властите ще проведат и епизоотично проучване, което трябва да проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с установените огнища. За суровото мляко от засегнатите райони са въведени специални изисквания за придвижването и преработката му.

Шарката по дребните преживни животни не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да доведе до сериозни икономически щети за животновъдите и сектора. БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на правилата за биосигурност. При съмнение за шарка по овцете и козите трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно на телефон на БАБХ: 0 700 122 99.

Редактор: Дарина Методиева