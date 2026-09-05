Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, в който се отглеждат 21 дребни преживни животни, съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Смоличано, Страдалово, Пелатиково, Длъхчево-Сабляр и Ваксево от община Невестино, област Кюстендил.

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Благоевградско

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кюстендил и селата Скриняно, Николичевци, Ябълково, Жабокрът, Коняво, Гирчевци, Горна Гращица, Долна Гращица, Таваличево, Багренци, Търновлаг, Катрище, Нови чифлик, Пиперков чифлик, Граница, Берсин, Лелинци, Савойски, Сажденик, Цървена ябълка, Ново село, Грамаждано, Богослов, Жиленци, Слокощица, Лозно и Търсино от община Кюстендил, област Кюстендил; селата Невестино, Лиляч, Недялкова Гращица, Згурово, Рашка Гращица, Четирци, Мърводол, Еремия, Друмохар, Пастух, Тишаново, Илия, Църварица, Ветрен, Раково, Чеканец, Кадровица, Долна Козница от община Невестино, област Кюстендил; град Бобошево и селата Каменик, Циклово, Вуково, Скрино, Висока могила, Доброво и Сопово от община Бобошево, област Кюстендил; селата Църквище, Драгодан, Боровец, Бураново и Флорош от община Кочериново, област Кюстендил; селата Блато, Голям Върбовник и Мали Върбовник от община Бобов дол, област Кюстендил; селата Лисия, Дренково и Клисура от община Благоевград, област Благоевград.

От Агенцията по безопасност на храните съобщават, че е констатирано и първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Миладиново, община Кърджали, област Кърджали, в който се отглеждат 119 дребни преживни животни.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Бащино, Бяла поляна, Долище, Кокиче, Конево, Майсторово, Миладиново, Рудина, Сестринско, Страхил войвода и Татково от община Кърджали, област Кърджали; селата Зимовина, Поповец и Пътниково от община Стамболово, област Хасково.

Нови огнища на шарка по овцете и козите в Благоевградско и Ямболско

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Вишеград, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Звиница, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Сипей, Седловина, Скалище, Скърбино, Соколско, Соколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали; селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево, Студен кладенец и Хисар от община Крумовград, област Кърджали; селата Биволяне, Гургулица, Девинци, Летовник, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Равен, Татул, Чомаково от община Момчилград, област Кърджали; селата Бостанци, Бърза река и Минзухар от община Черноочене, област Кърджали; селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово, област Хасково; селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково; село Славяново от община Харманли, област Хасково; селата Войводово, Големанци, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино и Орлово от община Хасково, област Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Редактор: Ивета Костадинова