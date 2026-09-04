Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Кърналово, община Петрич, област Благоевград, в който се отглеждат 264 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Кърналово, Михнево, Старчево, Рибник, Рупите, Митино, Кавракирово, Генерал Тодоров от община Петрич, област Благоевград.

Нови огнища на шарка по овцете и козите в Благоевградско и Ямболско

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Петрич и селата Първомай, Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Струмешница, Боровичене, Долна Крушица, Кладенци, Дреновица, Право бърдо, Долна Рибница, Мендово, Чуричени, Долене, Горчево, Зойчене, Гега, Чурилово, Кукурахцево, Баскалци, Волно, Тонско добе, Богородица, Дреново, Яково, Драгуш, Иваново, Крънджилица, Ново Кономлади, Капатово, Кромидово, Марикостиново, Марино поле, Долно Спанчево, Тополница, Чучулигово, Кулата и Дрангово от община Петрич, област Благоевград; селата Струмяни, Никудин, Махалата, Седелец, Игралище, Микрево, Драката и Палат от община Струмяни, област Благоевград; град Сандански, град Мелник и селата Кръстилци, Вълково, Лебница, Струма, Лешница, Дамяница, Поленица, Джигурово, Дебрене, Лиляново, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Ладарево, Ласкарево, Склаве, Ново Делчево, Горна Сушица, Спатово, Кърланово, Рожен, Любовище, Хотово, Левуново, Зорница, Лозеница, Виногради, Златолист, Хърсово, Враня, Катунци, Пиперица и Ново Ходжово от община Сандански, област Благоевград.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

БАБХ обяви огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Редактор: Никола Тунев