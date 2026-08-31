Българската агенция по безопасност на храните установи две нови огнища на шарка по овцете и козите в страната. Заразата е регистрирана в благоевградското село Логодаж и ямболското село Джинот. Ветеринарните власти вече са предприели мерки за ограничаване на разпространението и ликвидиране на огнищата.

В село Логодаж заболяването е засегнало две свързани стопанства с общо 202 животни. В ямболското село Джинот под наблюдение е ферма със 135 овце и техните приплоди. И в двата случая собствениците сами са подали сигнали до властите при съмнение за симптоми на болестта.

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Около засегнатите ферми са определени 5-километрови защитни зони и 20-километрови надзорни зони, които обхващат десетки населени места в областите Благоевград, Ямбол, Кюстендил, Сливен и Бургас. В тези райони се въвежда пълна забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане под строг контрол.

Всички стада в рисковите зони трябва да се отглеждат при оборен режим. Предвижда се преброяване на животните и актуализация на данните в националната информационна система „ВетИС“. Специални изисквания са въведени и за транспорта и преработката на суровото мляко от тези райони.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за човешкото здраве, но разпространението ѝ води до сериозни финансови загуби за селското стопанство. Агенцията призовава фермерите за повишена бдителност и стриктно спазване на правилата за биосигурност.

При всяко съмнение за промяна в здравословното състояние на животните, стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар или да се обадят на денонощния горещ телефон на БАБХ: 0 700 122 99.

Редактор: Мария Барабашка