Освободиха от ареста шофьора на тир, причинил тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни, в която загинаха две 9-годишни деца от футболния клуб "Славия" и бащата на едното от тях. Към момента обвиняемият Енчо Динев е с мярка "подписка" и няма право да напуска страната.

Изтекъл е двумесечният срок за задържане, в който по закон трябва да се внесе обвинителният акт. "Според наказанието, което се предвижда и повдигнатото обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, срокът е не повече от два месеца и е изтекъл, а ние сме длъжни да го освободим", каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

По думите му все още се очакват медицинските и автотехническите експертизи, които се бавят. "Евентуално обвинението може да се преквалифицира и конкретизира, но трябва да видим какво ще кажат автоекспертите. Обвинението определя наказанието, а оттам и колко време може да бъде задържан в ареста", посочи окръжният прокурор.

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Дойчев каза, че версията на шофьора, че спукана гума е причина за катастрофата остава като работна на този етап от разследването. "И това трябва да кажат автоекспертите - дали има спукана гума, дали тя е причината за загубата на контрол и навлизането на камиона в насрещното движение", отбеляза той, цитиран от кореспондента на БТА в Ямбол Мира Безус.

Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни около 13 часа при 290-ия километър на магистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". Тежкотоварен автомобил премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно, където удари автомобил, движещ се в посока Бургас. На място загинаха шофьорът на колата и две деветгодишни деца от школата на футболен клуб "Славия". Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на "Славия".

Редактор: Дарина Методиева