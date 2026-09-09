Само за месец Агенцията по приходите е наложила обезпечителни мерки за над 630 хиляди евро при проверки на стоки с висок фискален риск на граничните пунктове с Гърция и Румъния.

От НАП съобщават, че са установени различни опити за прикриване на превозвани плодове, включително зад слама и празни касетки.

При друг случай, на вход към България, е установен спортен автомобил на стойност 436 000 евро. Фирмата получател е имала данъчни задължения в размер на около 70 000 евро и върху автомобила е наложен запор.

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Адриан Василев от ГД "Фискален контрол" в НАП обясни, че до погасяването на задълженията автомобилът не може да бъде продаван или използван от получателя. "Колата не се изземва, налагат се обезпечителни мерки във връзка със задълженията, които има юридическото лице. Автомобилът се обезпечава и за да бъде освободен, следва юридическото лице да заплати изискуемите задължения, които е имало към НАП", посочи Василев.

Редактор: Ивайла Маринова