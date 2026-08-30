Лятната контролна кампания на НАП по Черноморието продължава с проверки и през нощта. Само през последните часове данъчните са проверили 10 обекта във Варна и Балчик, като са установили 14 нарушения.

Проверени са шест нощни заведения и четири ресторанта. В един от обектите инспекторите са установили шест нарушения, три от които са свързани с разминаване между наличните пари в касата и отчетеното на касовия апарат. „Останалите са за реквизит и издаване на касова бележка“, обясни главният експерт „Комуникации“ в Централното управление на НАП Лора Георгиева.

НАП с проверки по Черноморието: В 1/3 от проверените обекти са установени нарушения

От началото на лятната контролна кампания във Варненска област са извършени над 1400 проверки, при които са установени около 350 нарушения. Това означава, че нарушение е регистрирано при приблизително всяка четвърта проверка.