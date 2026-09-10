Контролът по пътищата да бъде обединен, а различните институции да могат да обменят информация в реално време. Това е една от големите промени, които се обсъждат в системата за пътна безопасност. Идеята е вместо отделните институции да извършват проверки независимо една от друга, ресурсите, камерите и информацията да бъдат обединени в обща система.

В момента контролът е силно разпокъсан, обясни в „Здравей, България” адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. При проверка на тежкотоварен автомобил „Пътна полиция“ например може да провери техническото му състояние и гумите, но не може да извърши всички останали проверки. „Ако „Пътна полиция“ спре камион за проверка, може да провери гумите - в какво състояние са, но няма как да провери тахографите, дали са спазени режимите. Това трябва да го направи „Автомобилна администрация“ - отделен екип трябва да го спре“, подчерта той.

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Проблемът не се изчерпва с тахографите. „Автомобилна администрация“ не може да претегли камиона, за да установи дали е претоварен. Ако превозното средство транспортира дървен материал, проверката за произхода и маркировката му е в правомощията на Изпълнителната агенция по горите. Отделно Агенция „Митници“ извършва проверки на товарите, а други контролни структури следят за тол такси и винетки. Според адвоката това води до ситуация, в която на един и същи камион могат да му бъдат необходими няколко различни институции, за да бъде извършена пълна проверка.

Именно затова се обсъжда преструктуриране и обединяване на контролните функции. Предвижда се служителите на терен да имат достъп до много повече информация чрез таблети и други дигитални средства. Така например полицейският патрул би могъл да получи информация за рисков водач още преди да го спре.

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Възможният сценарий е нарушение, засечено от камера, да доведе не само до автоматично генериране на електронен фиш, но и до последващо спиране на автомобила. Ако например водач е нарушил правилата за средна скорост, патрул по маршрута му би могъл да получи информация и да го спре за комплексна проверка, обясни от своя страна председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев. „Да, ще проверяват всичко. Въпросът е дали ще ви връчат веднага фиша, който вие не че може да избегнете, да не ви бъде връчен“, допълни той.

Промени се предвиждат и в законодателството, така че нарушенията, регистрирани дигитално, да могат да се използват като доказателствен материал. Това би позволило поведението на водачите да бъде оценявано не само въз основа на конкретен случай или свидетелски показания, а и на натрупана информация от системите, изтъкна Панчев.

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Важна част от бъдещия контрол са и системите за автоматично измерване на теглото на тежкотоварните автомобили. Такива технологии позволяват чрез специални устройства, монтирани на или в пътното платно, да се установява теглото на превозното средство, без то непременно да бъде спирано. „Има и такива, които съществуват и в момента в асфалта. Правени са опити. „Автомобилна администрация“ това го прави от десетилетия“, заяви експертът.

Според него подобни технологии са широко използвани в Европа, а в България също са правени опити за тяхното внедряване. Предвижда се кантарите да бъдат разположени на повече места - както мобилни, така и стационарни. Друга възможност е използването на рамки, които могат дистанционно да установяват информация от тахографите на тежкотоварните автомобили.

Целта е полицейските служители също да получат достъп до подобна информация и да могат да извършват по-пълни проверки на място. Промените засягат и чуждестранните водачи. Един от обсъжданите сценарии е при установено нарушение транзитният водач да не може да напусне страната, преди да му бъде връчен фишът.

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Двамата експерти изтъкнаха, че идеята на предстоящото преструктуриране е постепенно да се премине от разпокъсан модел, при който различни институции проверяват различни части от един и същи автомобил или товар, към система, в която информацията и ресурсите са обединени. Така контролът трябва да стане по-бърз, по-пълен и по-труден за заобикаляне - както за българските, така и за чуждестранните водачи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова