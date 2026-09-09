Най-малко 20 души са пострадали, като четирима от тях са в тежко състояние, след като междуградски влак се блъсна в камион на железопътен прелез в Южна Полша и излезе от релсите.

🚨Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą



9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i… pic.twitter.com/KwLyreFxkQ — Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) September 9, 2026

Машината, пътуваща от източния град Люблин към северното пристанище Шчечин, се ударила в тежкотоварния автомобил близо до град Пшисуха, на около 100 км югоизточно от Варшава. Инцидентът станал около 11:20 часа местно време.

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Сред ранените са машинистът на влака и шофьорът на камиона, информира местната полиция. Водачът на камиона бил заклещен в превозното средство, но бил изваден успешно с помощта на пожарникари.

„Локомотивът е паднал на една страна върху съседния коловоз. Някои от вагоните също са се преобърнали”, обясни говорителят.

Влакът „Козьолек” се състоял от шест вагона и локомотив. По време на сблъсъка в него са пътували около 120 пътници.

В мащабната спасителна операция бяха включени и два медицински хеликоптера. Цялото железопътно движение по линия 22 е спряно.

Редактор: Мария Барабашка