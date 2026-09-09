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В издирването му се включи и полицията
Кенгуру избяга от заграден частен имот в Южна Германия, а собствениците му го издирват в местната гора. Те подали сигнала до органите на реда.
Предполага се, че кенгуруто се намира в гориста местност край Кирххайм ам Рийс, в района на Осталб, на около 85 км източно от Щутгарт и недалеч от границата с Бавария.
Полицията за кратко се включила в издирването в гората, но по-късно напуснала района, тъй като животното не било в близост до пътища и не представлявало непосредствена опасност за движението.
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