След масовия наплив на мигранти към град Сеута в края на юли около 80 000 души пресякоха незаконно границата с Мароко, за да влязат в Испания. Повечето от тях вече са напуснали страната, но хиляди все още остават в испанския ексклав в Северна Африка и изправят града пред сериозни предизвикателства. Най-голямото са непълнолетните - според експерти в Сеута все още се намират между 3000 и 5000 от тях. И те все по-често стават жертви на сексуално насилие, разказва "Дойче веле".

Стотици деца и тийнейджъри живеят на улицата тук, в индустриалната зона на Сеута. Едно от тях е 14-годишно момиче. Наричаме я Амина и не показваме лицето ѝ от съображения за сигурност. Властите са ѝ казали, че няма места в нито един от приютите. От около две седмици тя живее в постоянен страх.

Испания ще приеме 500 непридружени деца мигранти от Сеута



"Чувала съм за случаи на сексуално насилие тук. Вече не ходя сама - страх ме е да не бъда изнасилена", споделя 14-годишната девойка.

Няколко непълнолетни момичета от Мароко, с които разговаря екипът на "Дойче веле", разказват, че самите те са били обект на тормоз или са чували за случаи на сексуално насилие след пристигането си. Казват, че най-страшното е, че няма къде да отидат и никъде не се чувстват в безопасност.

"Дори нямаме тоалетни. Когато ни се наложи да използваме тоалетна, трябва да ходим в околните полета. Веднъж на ден ни носят храна, но през нощта трябва сами да си намерим място, където да спим на пода", разказва Амина.

Случаите на сексуално насилие в града се увеличават. Полицията разследва най-малко 15 случая на предполагаемо сексуално насилие. Властите предполагат, че много от случаите остават недокладвани. Спешният лекар Сусана Аскасо разказва, че през последните дни е лекувала няколко жертви на изнасилване.

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута (ВИДЕО)

"Само вчера при нас дойде още едно 12-годишно момиче. Тя каза, че други мигранти от Мароко са я докосвали по непристоен начин. Беше изключително уплашена и плачеше. С нея беше жена, която я е намерила на улицата и я е спасила", твърди Аскасо.

В интервю за "Дойче веле" кметът на Сеута казва, че властите са напълно претоварени. "Това е извънредна ситуация. Надхвърлили сме капацитета си с 5000 процента. За непълнолетните не се полагат адекватни грижи", заяви кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас.

Испанското правителство планира да разпредели непълнолетните в различни части на континентална Испания. Предупреждава, че този процес ще отнеме много време. Кметът на Сеута настоява за незабавни действия. Той иска Испания да върне непълнолетните в Мароко възможно най-скоро. "Непълнолетните трябва да бъдат събрани със семействата си или за тях да се погрижат мароканските социални служби, които трябва да поемат настойничеството. Това е единственото решение. Трябва да бъдат задействани законови процедури, които да позволят връщането на тези деца", категоричен е Вивас.

Българин в Сеута: Улиците са препълнени, мигрантският наплив вероятно е от стотици хиляди души

На плажовете в Сеута някои мигранти се подготвят за дълъг престой. Много от тях казват, че не искат да се връщат, въпреки тежките условия, в които се намират. "Училищата в Мароко са много лоши и нивото на образование е ниско. Но един ден искам да имам по-добро бъдеще. Искам да стана архитект", споделя Амина.

Мигранти разказват, че предложенията от каналджии за превоз до континентална Европа се увеличават. Ако това означава да избягат от тежкото положение в Сеута, много от тях вероятно са готови да поемат риска - включително непридружени деца и тийнейджъри.

Редактор: Станимира Шикова