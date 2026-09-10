Общинският съветник Симеон Ставрев създаде сайта Smart Sofia, който събира информация за живота в столицата – от данни за времето и качеството на въздуха, през градския транспорт в реално време до комуналните аварии и рециклирането. Това съобщиха от пресцентъра на „Да, България“. От формацията информират, че Ставрев е направи платформата доброволно, без общинско финансиране.

Сайтът получава в реално време данните за движението на метрото, трамваите, бусовете и тролеите, а картата е достъпна и като инсталируемо уеб приложение (PWA).

Има карти за трафика, платените зони, контейнерите за разделно събиране и зарядните станции за електромобили, както и информация за промените в маршрутите и авариите на „Топлофикация“, филтрируема по квартал, посочи общинският съветник.

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Ставрев призова „Софийска вода“ и „Електрохолд“ да осигурят достъп до данните за авариите.

Сайтът включва и линкове към популярни електронни услуги – кандидатстване за детски градини, ясли и училища, Call Sofia, плащане на данъци, паркиране и карти за градския транспорт.

През юни Ставрев предложи цялостно надграждане на мобилното приложение "София плюс" (Sofia Plus) с цел обединяване на широк спектър от дигитални услуги в една платформа, за да се спести на гражданите необходимостта да инсталират множество отделни приложения.

Редактор: Габриела Павлова