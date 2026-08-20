Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава. Според търговци цената на литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от 1.80 евро.

„Ако не настъпят сериозни промени в отношенията на между САЩ и Иран, дизелът ще поскъпне още. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат. Най-лошото е, че вече започва да липсва гориво по обектите. В бази в Русе вече няма бензин”, посочи Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива.

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Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешният пазар, а „не да идват чуждестранни камиони и да товарят от нашите бензиностанции”. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки.

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Цените на горивата у нас вероятно ще продължат да се повишават, като при запазване на сегашните нива на международните пазари дизелът може да доближи 1,90 евро за литър още през следващата седмица. Това прогнозира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива в ефира на „Твоят ден“.

В последните шест дни средните цени на горивата в България вървят нагоре. От 14 до 20 август бензин А95 е поскъпнал с 2 евроцента, а дизелът – с 3 евроцента.

Според Хаджидимитров основните причини са продължаващото напрежение около Иран и изключително ниските световни запаси от дизелово гориво. По думите му те са на най-ниските си нива от 1996 г., а производството не успява да отговори достатъчно бързо на ситуацията.

„Никой не очакваше тази война да продължи и след тези два месеца“, коментира той. По думите му големите производители са насочили по-сериозен капацитет към бензина и авиационното гориво, докато при дизела се наблюдава дефицит на производството.

Ако международните котировки се задържат на настоящите равнища, натискът върху цените по бензиностанциите ще продължи. „Дизелът ще наближи 1,90 евро съвсем скоро, може би още следващата седмица“, прогнозира Хаджидимитров. Очакванията му са бензинът да достигне около 1,65 евро за литър.

Експертът увери, че в България няма проблем със запасите от горива. Той отхвърли и опасенията за недостиг на бензин. По думите му има известно забавяне при доставките на биокомпонента, използван в бензина, както и временни затруднения в отделни бази, но няма основания да се говори за сериозен недостиг.

Въпреки по-високите цени потреблението остава стабилно. „Хората неприятно го усещат по джоба си, но не спират да зареждат и да пътуват“, посочи Хаджидимитров.

Той се обяви против обща държавна компенсация заради по-скъпите горива. Според него подобна намеса би могла допълнително да стимулира инфлацията. Държавна подкрепа би имала смисъл единствено при конкретни групи и ситуации - например за хора в населени места без алтернативен обществен транспорт.

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