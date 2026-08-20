Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Полицията е получила оперативна информация за схемата и за около пет дни е установила самоличността на двамата, както и адресите, които са използвали. Синът е на 26 години, а бащата - на 50.

„Получихме оперативна информация за лица, които разпространяват психотропни лекарства на територията на София и страната", Това обясни в „Здравей, България” зам.- началникът на 6 РУ към СДВР старши комисар Асен Ушатов.

Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства (ВИДЕО+СНИМКИ)

При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живели, са открити основно пари.

Според полицията сред разпространяваните медикаменти - освен психотропни лекарства, е имало и такива, предназначени за пациенти с тежки заболявания. По думите на Ушатов част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, а други са били набавяни от България.

Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала чрез Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната.

Полицията е установила стотици клиенти на схемата. Тепърва предстои те да бъдат установени и разпитани. По оперативни данни бащата и синът са реализирали между 2000 и 3000 евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка.

Разкриха група, разпространявала дрога чрез куриерски пратки в цялата страна

В куриерската фирма пратките са били описвани като хранителни добавки. Според полицията все още се проверява дали служители на фирмата са знаели какво действително се пренася.

"Когато течеше наблюдението, лицата отиваха във въпросната куриерска фирма, в офисите. Интересното беше, че те не предоставяха документ за самоличност, което се изисква задължително“, посочи Ушатов.

По думите му това е затруднило установяването на двамата. Разследването показва, че схемата е действала поне от ноември 2025 г. Полицията проверява и дали в нея са участвали други лица.

Любомир Николов: Онлайн групите намират широко приложение на наркопазара у нас

Синът има и предишна регистрация по линия на наркотиците. Бащата официално е работил във фирма на съпругата си, която се занимава с продажба на дрехи. И двамата са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата. Досъдебното производство се наблюдава от Софийската градска прокуратура.

Повече по темата гледайте във видеото.