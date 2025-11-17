Окръжна прокуратура - Враца ръководи разследване по дело за организирана престъпна група, занимавала се с разпространение на наркотици в цялата страна. Престъпната дейност е разкрита при специализирана акция проведена от ГД „Борба с организираната престъпност“. Арестувани са трима души. Прокуратурата внесе в съда искания за постоянното им оставане в ареста след изтичане на първоначалното им задържане от 72 часа, посочват от държавното обвинение.

Разбиха престъпна група за разпространение на дрога в Габрово

Установено е, че в периода от януари до 13 ноември тази година е действало ОПГ, ръководено 27-годишен мъж. Той е бил подпомаган от двама заподозрени на 24 и 27 години. Тримата са участвали в група, създадена с користна цел – получаване на парични облаги от продажба на наркотични вещества и с цел разпространение на дрога.

Четирима души са обвинени за разпространение на наркотици в София

Младите мъже разпространявали дрогата чрез дистанционна продажба в цялата страна. Поръчките се приемали по интернет за доставка на пълнители за електронни цигари, съдържащи наркотици. Пакетите се изпращали като пратки чрез куриерско дружество.

За дейността си групата използвала уязвими лица в затруднено материално положение, лични данни на хора от цялата страна, както и служители на куриерско дружество, чрез предоставяне на облаги и поставяне в положение на зависимост, посочват от прокуратурата.

Затворник ръководил банда за пласиране на дрога в страната

На 13 ноември във Вълчедръм соченият за лидер на групата заподозрян е направил опит да разпространи наркотично вещество – канабис, разпределен в 86 броя куриерски пратки, но е бил задържан.

Редактор: Станимира Шикова