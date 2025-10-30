-
Директорът на СДВР посочи и резултати по отношение на разпространението на наркотични вещества в близост до училищата
Над 10 килограма наркотици — канабис, синтетична дрога и кокаин — бяха иззети от две депа в София и в резултат на едноседмична акция на столичната полиция са арестувани 64 души. Подробности по тази операция даде в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“ директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.
„Това са две депа, откъде дилърите взимат стоката и я разпространяват на дилъри от по-ниско ниво, които пък после я продават на купувачите“, обясни той.
Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази
В хода на операцията, добави Николов, полицията е работила непрекъснато — „24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата“ — и е контролирала лица, които смята за наркозависими и за наркоразпространители.
„Във всяка една операция задържаме доста хора, които смятаме, че носят наркотични вещества, и така разбираме откъде си ги набавят“, поясни директорът на СДВР.
Николов посочи, че съществено място в разследванията заемат Telegram групите, които по думите му „намират широко приложение на наркопазара у нас“. Той уточни, че чрез тези платформи дилър и клиент не се срещат физически — наркотикът се поръчва през приложението, оставя се на определена локация, а клиентът получава указания къде да го вземе.
„Разплащането става по електронен път. Ние имаме достъп до тези групи и откриваме наркоразпространението“, каза Николов.
Депата, обясни той, се избират предимно в по-спокойни квартали на София — помещения като мазета или гаражи, отдадени под наем на други лица, където преминават по-малко хора и дейността прави по-малко впечатление.
Директорът на СДВР посочи и резултати по отношение на разпространението в близост до училища: „Имаме сериозна информация и статистически данни, че сме минимализирали разпространението на наркотици около училищата.“
Фабрика за страх: Каква е истината зад розовите мечета с наркотици?
Николов коменитира и т.нар. „бонбони тип "розови мечета’“ — снимка, разпространена в социалните мрежи от учителка с твърдение за нов тип наркотик. Той заяви, че според полицията снимката вероятно е стара: „Аз обаче смятам, че тази снимка е отпреди 10 години, защото и преди сме попадали на нея.“ По негови думи е била наредена незабавна проверка, която е установила, че учителката не е виждала на живо такъв тип наркотици.
Отчитайки общата престъпност в столицата, гл. комисар Николов съобщи, че по статистика тя е намаляла „драстично“ — с около 20%. От цялата престъпност едва около 8% са престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица, посочи той.
Наркотиците остават „основен приоритет“ за столичната полиция, подчерта директорът, и призова родителите и учителите да подават сигнали при промяна в поведението на децата.
Целия разговор гледайте във видеото.
